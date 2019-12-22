Полицейский стал жертвой стрельбы в Саратове

В Саратове застрелили сотрудника патрульно-постовой службы полиции, когда он находился при исполнении. Мужчина скончался из-за потери крови.

Как сообщает РИА Новости, погибший вместе со своим коллегой остановили двух подозрительных граждан для проверки документов. Внезапно один из них достал оружие и выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции. На место была вызвана скорая помощь, которая экстренно госпитализировала пострадавшего. Однако, несмотря на старания медиков, спасти его не удалось — он потерял много крови.

Позднее правоохранители задержали двоих подозреваемых. Ими оказались мужчины 39 и 32 лет. По данным портала «Взгляд-инфо», стрелявший является наркокурьером-закладчиком.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скончался еще один сотрудник ФСБ, получивший ранения во время стрельбы на Лубянке.