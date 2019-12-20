Скончался еще один сотрудник ФСБ, получивший ранения во время стрельбы на Лубянке

Всего ранения получили пятеро человек, один из них - гражданский. Фото: Baltphoto

Всего ранения получили пятеро человек, один из них - гражданский. Фото: Baltphoto

Второй сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице от полученных накануне ранений. В четверг вечером на Лубянке неизвестный открыл стрельбу по зданию ФСБ.

В пятницу, 20 декабря, стало известно о гибели второго пострадавшего в инциденте на Лубянке, когда мужчина с огнестрельным оружием напал на служащих правоохранительных органов. О трагическом исходе сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Следственного комитета Москвы.

Отметим, что полиции стало известно имя злоумышленника, который был ликвидирован во время перестрелки. Нападавшим оказался 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Его мотивы следствие пока не может установить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналисты, а вслед за ними и интернет-пользователи по ошибке приняли за убитого стрелка электрика из Санкт-Петербурга.