Скончался еще один сотрудник ФСБ, получивший ранения во время стрельбы на Лубянке

Скончался еще один сотрудник ФСБ, получивший ранения во время стрельбы на Лубянке
Всего ранения получили пятеро человек, один из них - гражданский. Фото: Baltphoto

Второй сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице от полученных накануне ранений. В четверг вечером на Лубянке неизвестный открыл стрельбу по зданию ФСБ.

В пятницу, 20 декабря, стало известно о гибели второго пострадавшего в инциденте на Лубянке, когда мужчина с огнестрельным оружием напал на служащих правоохранительных органов. О трагическом исходе сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Следственного комитета Москвы.

Отметим, что полиции стало известно имя злоумышленника, который был ликвидирован во время перестрелки. Нападавшим оказался 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Его мотивы следствие пока не может установить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналисты, а вслед за ними и интернет-пользователи по ошибке приняли за убитого стрелка электрика из Санкт-Петербурга.

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Скончался еще один сотрудник ФСБ, получивший ранения во время стрельбы на Лубянке
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