Электрика из Петербурга перепутали с убитым на Лубянке стрелком

Из-за ошибки Кучеренко получил десятки сообщений с вопросами вроде: "Это вы расстреляли ФСБ?". Фото: Baltphoto

Из-за ошибки Кучеренко получил десятки сообщений с вопросами вроде: "Это вы расстреляли ФСБ?". Фото: Baltphoto

Жителя Северной столицы Олега Кучеренко приняли за преступника, расстрелявшего здание ФСБ на Лубянке, в результате чего погиб сотрудник спецслужбы.

39-летний Олег Кучеренко, электрик из Петербурга, в ночь на 20 декабря внезапно столкнулся с повышенным вниманием интернет-пользователей и прессы. Выяснилось, что журналисты перепутали Кучеренко с убитым московском стрелком Евгением Манюровым, жителем Подольска.

Кучеренко не ожидал такого интереса к своей персоне и подчеркнул, что вообще не похож на убитого нападавшего, объединяет их разве что возраст и телосложение, пишет «Фонтанка». «Что за фигня?» — недоумевает электрик.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что убитый в перестрелке преступник, напавший на сотрудников ФСБ, оказался 39-летним жителем Подмосковья Евгением Манюровым. Его мать рассказала о странном поведении сына в течение последнего времени.