Из-за аномально теплой зимы медведи отказываются впадать в спячку в Ленобласти

Многие животные так и не впали в спячку. Виной тому- аномально теплая зима.

Например, медведи сейчас бродят по лесу в плохом настроении, хотя обычно они в это время спят. Об этом сообщает lentv24.ru.

«Ну вот сейчас наши олени почему-то пришли к выводу, что зима кончилась. Олень, конечно, может ошибаться. Но время покажет», — говорит Геннадий Натёкин, директор фермерского хозяйства-контактного зоопарка «Приют Белоснежки.

Отказались впадать в спячку лани, верблюды и даже белки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградском зоопарке умерла дружившая с рысью кошка Дуся. В 2007 году котенка Дусю подселили в вольер к двухмесячной рыси Линде. Таким образом гостям зоопарка хотели показать разницу между представителями кошачьих одного возраста.