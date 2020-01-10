В России появились новые долларовые миллиардеры

Два предприниматели смогли достигнуть высоких результатов за 2019 год.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем пишет Forbes. В список долларовых миллиардеров из России попали основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов. Они знатно разбогатели сразу после того, как компанию приобрел американский венчурный фонд Insight Partners. Оба бизнесмена покинут совет директоров. Сумма сделки составляет пять миллиардов долларов.

Напоминаем, что Veeam Software производит программные продукты, пользователями которых являются сотни компаний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes озвучил самых богатых музыкантов десятилетия. Лидером списка стал хип-хоп исполнитель, однако, довольно неожиданный. Самым богатым музыкантом последних десяти лет назван 54-летний Андре Ромелл Янг, выступающий под псевдонимом Dr. Dre.