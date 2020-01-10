Финляндия усилит воздушные патрули на границе с Россией

Финляндия усилит воздушные патрули на границе с Россией
Фото: Pixabay

Власти пояснили, что это делается для борьбы с нелегалами.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщает финская телерадиокомпания Yle. Весной 2020 года Финляндия собирается с воздуха наблюдать за безлюдными районами на границе с Россией. Это нужно для борьбы с нелегальной миграцией, уточняет издание.

Вертолеты, на которых будут летать над территориями, оснастят специальными тепловизорами – они и позволяет отслеживать все, что происходит на земле. Нелегалов благодаря им можно будет увидеть за несколько километров. Власти отметили, что готовы вкладывать в патрулирование деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мигрант-нелегал погиб на стройке на Коломяжском проспекте. В Приморском районе Петербурга погиб 47-летний гражданин Узбекистана. Мужчина работал на одной из строек на Коломяжском проспекте.

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