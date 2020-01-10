На Белевском каршеринг влетел в дорожный знак

Теперь он валяется на дороге. Непонятно, пострадал ли водитель.

Все случилось поздно вечером 10 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на перекрестке проспектов Белевского и Железнодорожного. По непонятной причине каршеринг въехал в дорожный знак – в результате он оказался на дороге, а машина получила повреждения. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

«Вижу в потоке каршеринг, перестраиваюсь от него через ряд… Береженого бережет»,

— пошутил один из пользователей, намекая на неаккуратность некоторых водителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на внутреннем кольце КАД заметили аварию. Возможно образование пробки. Непонятно, как именно произошло ДТП и что стало его причиной. Автомобилисты считают, что инцидент может собрать пробку.