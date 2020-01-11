Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снижал ставки по вкладам в рублях в ноябре 2019 года.Фото: pixabay

Сбербанк снизил ставки по некоторым депозитным продуктам в рублях.

На данный момент максимальная доходность по вкладу в Сбербанке составляет 4,5% годовых при размещении суммы от 400 тысяч рублей на срок от шести месяцев до двух лет. С учетом капитализации процентов данная ставка составит 4,54%. Максимальная ставка по этому же вкладу была 4,65% раньше.

Доходность также была снижена снижена с 5,5% до 5,25% и с 5,05% до 4,85% для владельцев пакетов услуг «Сбербанк Первый» и «Сбербанк Премьер». Об этом стало известно из материалов кредитной организации.

«В течение последних месяцев движение ставок кредитования вниз было очень резким, и снижение доходности по кредитам даже опережало падение ставок по вкладам. В частности, к концу 2019 года ставка по ипотеке достигла рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений» — сообщил главный аналитик Сбербанка ТАСС.

Аналитик рассказал, что снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января нового года в России увеличат срок выплат пособий на детей. Теперь выплаты семьи смогут получать до достижения детьми трех лет. Средний размер пособий составит 12 тысяч рублей.

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