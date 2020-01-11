Две машины такси разбились у «Мега Дыбенко»

В Санкт-Петербурге на Мурманском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Около гипермаркета «Мега Дыбенко» столкнулись две машины «Яндекс Такси». Одна из машина полностью разбилась, у другой помялся бампер.
Об аварии сообщили в сообществе «ДТП и ЧП». Очевидцы выложили в Сеть видео и фотографии с места аварии.
Информации о пострадавших нет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями. Пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что из-за водителей каршеринга часто происходят дорожные происшествия.