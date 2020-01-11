В аттестатах российских школьников появятся новые оценки

В Министерстве образования планируют учредить новый порядок оценивания по «Изобразительному искусству», «Музыке» и «Физической культуре».

В некоторых школах активно используют такие системы оценивания, как «зачет-незачет» или 100-балльную шкалу. Тем не менее, при выдаче ученикам аттестатов эти оценки должны приводиться к общепринятой 5-балльной системе. Министр образования России Ольга Васильева рассказала «Российской газете», что ведомство намерено учредить новый порядок выдачи свидетельств об окончании школы.

Так, образовательные учреждения получат возможность официально выставлять в аттестат оценки по «ИЗО», «Музыке» и «Физкультуре», используя удобную систему. Новый порядок не является обязательным, однако Васильева отметила, что ставить «тройку» в аттестат, к примеру, из-за отсутствия музыкального слуха, по её мнению, несправедливо.

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