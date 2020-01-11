Беглов посетил спортивную школу в Павловске, где будут тренироваться участники Евро-2020

В ходе инспекционной поездки по Пушкинскому району Петербурга градоначальник посетил спортивную школу в Павловске, где тренируются 249 будущих футболистов.

Спортивное учреждение построили в 2018 году, в преддверии Чемпионата мира по футболу. Летом 2018-го на базе школы тренировалась сборная Коста-Рики. Теперь место профессионалов заняли будущие чемпионы, почти 250 юных футболистов. В этом году школу планируют расширить, тогда количество учащихся вырастет до 324 человек.

В ходе рабочего визита Александр Беглов отметил, что на Евро-2020 площадка также будет использоваться для тренировочных игр участников чемпионата. Также, губернатор пообщался с детьми и рассказал, что болеет за «Зенит».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на чемпионате Европы, который пройдет в Петербурге в 2020 году, сборная Финляндии по футболу разместится в Репино.