Новый детсад в Ленсоветовском стал победой для района

Новый детсад в Ленсоветовском стал победой для района
Глава города осмотрел здание, побеседовал с детьми и родителями. Фото: www.gov.spb.ru

На открытии детского сада №11 в микрорайоне Ленсоветовский в Пушкинском районе Санкт-Петербурга присутствовал губернатор Александр Беглов.

Появление нового дошкольного учреждения призвано решить острую проблему нехватки мест для детей жилого района. Детский сад, в котором предусмотрели все необходимое, включая даже бассейн, готов принять 200 малышей. В общей сложности, на сегодняшний день в очередях стоят 247 детей.

Таким образом, почти все ребята, ожидающие получения места, смогут пойти в детсад в самом скором времени — он заработает в понедельник, 13 января. Отметим, что на обустройство дошкольного учреждения из городского бюджета выделили 11,6 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов посетил юношескую спортивную школу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

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