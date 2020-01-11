Впервые с 2015 года в России упали продажи обуви и одежды

В 2020 году эксперты не ждут улучшения. Фото: pixabay.com

В 2020 году эксперты не ждут улучшения. Фото: pixabay.com

Причинами падения показателей на 3-4% называют инфляцию, снижение доходов россиян, теплую погоду и повышение НДС.

До 2019 года продажи одежды и обуви в России стабильно держались на цифрах в 2,36 триллионов рублей. Однако сейчас прибыль сократилась до 2,26 — 2,29 триллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на исследования компании Fashion Consulting Group (FCG).

Помимо вышеперечисленных причин, эксперты отмечают, что россияне стали стремиться к осознанному потреблению и длительному использованию товаров. В текущем году специалисты также прогнозируют стагнацию на рынке ритейла одежды и прогнозируют развитие сегмента онлайн-продаж.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению аналитиков, в 2020 году петербуржцев ждет дефицит офисной недвижимости. Это связано с уменьшением количества введенной в эксплуатацию коммерческой недвижимости в 2019 году.