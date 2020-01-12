Комедия «Холоп» обогнала «Т-34» по кассовым сборам в России

Комедия &#171;Холоп&#187; обогнала &#171;Т-34&#187; по кассовым сборам в России
Кадр из фильма "Холоп"

Отечественная комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко, вышедшая в прокат в конце декабря, собрала более 2,3 млрд рублей в российском прокате.

Как сообщается на сайте Фонда кино, фильм уже обогнал другую российскую ленту «Т-34», которая собрала за весь 2019 год 2,27 млрд рублей.

Главные роли в «Холопе» исполнили актеры Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко. Сюжет комедии похож на сказку, где отрицательные персонажи превращаются в положительных, учась на своих ошибках.

Картина рассказывает о «мажоре» Грише из Москвы, который ни в чем себе не отказывает и зачастую оказывается в отделении полиции из-за жизни «на полную катушку». Его богатый отец уже отчаялся его воспитывать и решил нанять группу профессионалов, которые подстроили аварию и якобы перенесли главного героя в прошлое. Там избалованного жителя столицы превращают в обычного холопа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории.

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