«Водоканал» восстановил водоснабжение после прорыва трубы на Непокоренных

Сотрудники петербургского «Водоканала» вернули воду в дома в Калининском районе Северной столицы.

Как сообщили в «Водоканале», коммунальная авария произошло вечером в воскресенье, 12 января, возле дома №49 по проспекту Непокоренных. Там прорвало трубу диаметром 900 миллиметров. К десяти часам вечера специалисты локализовали вытекание воды на проезжую часть. Сейчас на месте работают пять бригад предприятия: они откачивают воду, вылившуюся на улицу. Водоснабжение в домах восстановлено.

После полной локализации вытекания сотрудники предприятия начнут ремонтные работы на аварийном участке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» рассказал, когда дадут воду после прорыва на Непокоренных.