«Водоканал» восстановил водоснабжение после прорыва трубы на Непокоренных

&#171;Водоканал&#187; восстановил водоснабжение после прорыва трубы на Непокоренных
Прорыв на проспекте Непокорённых. Фото: vk.com/extra_call

Сотрудники петербургского «Водоканала» вернули воду в дома в Калининском районе Северной столицы.

Как сообщили в «Водоканале», коммунальная авария произошло вечером в воскресенье, 12 января, возле дома №49 по проспекту Непокоренных. Там прорвало трубу диаметром 900 миллиметров. К десяти часам вечера специалисты локализовали вытекание воды на проезжую часть. Сейчас на месте работают пять бригад предприятия: они откачивают воду, вылившуюся на улицу. Водоснабжение в домах восстановлено.

После полной локализации вытекания сотрудники предприятия начнут ремонтные работы на аварийном участке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» рассказал, когда дадут воду после прорыва на Непокоренных.

водоканал коммунальная авария новости спб прорыв трубы проспект непокоренных
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стажирующийся в NASA школьник открыл новую планету
Полиция заинтересовалась вандалами, испортившими барельеф русалки на доме ...
«Водоканал» восстановил водоснабжение после прорыва трубы на ...
Комедия «Холоп» обогнала «Т-34» по кассовым сборам в России
Водителям с судимостью могут запретить работать в такси
Семь стран-должников лишены права голоса в Генассамблее ООН
Терапевт назвал способы профилактики «зимних» заболеваний
Следственный комитет назвал причину катастрофы SSJ 100 в Шереметьево