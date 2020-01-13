Бывшая супруга Григорьева-Апполонова родила сына от баскетболиста «Зенита»

Бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова рассказала в соцсетях о рождении сына.
Отцом ребенка является баскетболист клуба «Зенит» Андрей Зубков, с которым они поженились в минувшем декабре.
«Добро пожаловать в этот мир, мое счастье!» — написала
Новоиспеченные родители назвали новорожденного Александром. Для баскетболиста это первый ребенок, а для Банковой — третий. Первые двое родились в браке с Григорьевым-Аполлоновым — Иван и Артемий.
Пара заявила о расставании летом прошлого года. Они развелись в сентябре.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что супруга Андрея Григорьева-Апполонова подает на развод.