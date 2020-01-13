Во Владивостоке среди дня эвакуировали 10 школ из-за «бомб»

Во Владивостоке среди дня эвакуировали 10 школ из-за &#171;бомб&#187;
Фото: pixabay

Все сообщения о минированиях проверяются, но пока никаких опасных предметов не обнаружено.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителей мэрии Владивостока. Сразу десять школ пришлось эвакуировать из-за анонимных посланий о бомбах. На места прибыли сотрудники спецслужб, в том числе кинологи, которые проверяют здания. Школьники и персонал учреждений ожидает их вердикта, но пока ни одного взрывного устройства не нашли.

Также бомбы ищут в нескольких заведениях Еврейской автономной области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец отправится в колонию на год после ложного сообщения о бомбе. По данным следствия, мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил оператору о пластиде с детонатором, находящейся в квартире дома №101 на улице Бабушкина, заявив, что она «может взорваться».

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