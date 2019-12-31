Петербуржец отправится в колонию на год после ложного сообщения о бомбе

Невский районный суд отправил за решетку местного жителя, который признан виновным в преступлении по части 1 статьи 207 УК России.

Все произошло 19 мая прошлого года. По данным следствия, мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил оператору о пластиде с детонатором, находящейся в квартире дома №101 на улице Бабушкина, заявив, что она «может взорваться». Правоохранители оперативно прибыли по указанному адресу и обследовали дом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, полицейские также проверили прилегающую территорию. В ходе обследования взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены.

Подсудимый вину признал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о похищении мужчины в Ленобласти. Об этом в отдел полиции заявил сам мужчина, рассказав, что не знает, где находится.