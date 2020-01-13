Девять сотрудников МЧС тушили горящую дверь на Васильевском острове

В понедельник, 13 января, в доме на Васильевском острове загорелась дверь. Сотрудники МЧС занимались тушением огня 15 минут.

В ГУ МЧС России по Петербургу рассказали, что информация о возгорании на лестничной клетке доме №36, корпус 5, по Наличной улице поступила в понедельник, 13 января, в 2:15.

Девять сотрудников МЧС и две машины специальной техники выехали к месту пожара.

Полностью потушить огонь удалось к 2:34.

Никто не пострадал.