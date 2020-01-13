Девять сотрудников МЧС тушили горящую дверь на Васильевском острове

Девять сотрудников МЧС тушили горящую дверь на Васильевском острове
Огонь потушили. Фото: pixabay.com

В понедельник, 13 января, в доме на Васильевском острове загорелась дверь. Сотрудники МЧС занимались тушением огня 15 минут.

В ГУ МЧС России по Петербургу рассказали, что информация о возгорании на лестничной клетке доме №36, корпус 5, по Наличной улице поступила в понедельник, 13 января, в 2:15.
Девять сотрудников МЧС и две машины специальной техники выехали к месту пожара.
Полностью потушить огонь удалось к 2:34.
Никто не пострадал.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января.
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