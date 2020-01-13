В петербургское СИЗО пытались передать чай с наркотиками

В петербургское СИЗО пытались передать чай с наркотиками
Фото: УФСИН

Мужчина пришел навестить друга и принес ему интересных гостинцев.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Все случилось 10 января в СИЗО №6. Мужчина пришел в следственный изолятор к другу, который отбывает там наказание. Он принес ему сигареты, сладкое к чаю и сам листовой чай. Во время досмотра удалось выяснить, что в безобидной упаковке лежали посторонние спрессованные примеси. Экспертиза подтвердила подозрения сотрудников ведомства.

Подозреваемого в преступлении задержали. В его отношении собираются возбуждать уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело о незаконном хранении крупной партии наркотиков направлено в суд Петербурга. Мужчина в квартире, расположенной в Калининском районе, хранил метамфетамин массой свыше 2 кг и гашиш массой свыше 1 кг. Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга.

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