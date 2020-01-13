Утренние пробки в Петербурге поставили максимум с начала 2020 года

Утренние пробки в Петербурге поставили максимум с начала 2020 года
Петербуржцы стоят в пробках. Фото: pixabay

У школьников Петербурга закончились каникулы, а их родители, похоже, вернулись из отпусков и отправились на работу. Утром 13 января на дорогах наблюдались рекордные с начала 2020 года пробки.

Загруженность дорог, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», составила 6 баллов. Автомобилисты жалуются на заторы и огромный поток машин. В первые январские дни утренние пробки в городе не превышали 3-4 балла. До 6 они доходили лишь в вечерний час-пик.

«Пробка! Еле едем», — посетовал один из пользователей сервиса «Яндекс.Навигатор».

К десяти час дороги разгрузились до трех баллов. Однако проезд все еще затруднен на ряде участков. Пробки, в том числе, наблюдаются на Новочеркасском проспекте, Малоохтинском проспекте, Арсенальной и Пироговской набережной, в районе Площади Восстания и у станции метро «Черная речка».

Скриншот: Яндекс.Навигатор

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первый рабочий день 2020 года пробки в Петербурге составили 3 балла.

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