В Петербурге трехбальные пробки

В Петербурге трехбальные пробки
Пробки. Фото: "Яндекс.Карты"

В первый рабочий день после Новогодних праздников карта дорог Санкт-Петербурга «покраснела» от пробок.

На данный момент пробка образовалась на Витебском проспекте. Еще одна более больная пробка расположена у Финляндского вокзала. В сервисе сообщают, что ее причиной является неработающий светофор.

Из-за дорожных работ у станции петербургского метрополитена «Черная речка» также затруднено движение.

К 9:00 пробки в Петербурге возрастут до оценки в пять баллов, а к 10:00 в четыре балла. Об этом сообщают данные сервиса «Яндекс.Карты»

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Цыпкин призвал исполнить последнюю просьбу петербургского хирурга-онколога, который погиб от рака 5 января. Писатель опубликовал в Сети текст прощального письма Павленко.

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