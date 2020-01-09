В Петербурге трехбальные пробки

В первый рабочий день после Новогодних праздников карта дорог Санкт-Петербурга «покраснела» от пробок.

На данный момент пробка образовалась на Витебском проспекте. Еще одна более больная пробка расположена у Финляндского вокзала. В сервисе сообщают, что ее причиной является неработающий светофор.

Из-за дорожных работ у станции петербургского метрополитена «Черная речка» также затруднено движение.

К 9:00 пробки в Петербурге возрастут до оценки в пять баллов, а к 10:00 в четыре балла. Об этом сообщают данные сервиса «Яндекс.Карты»