Огромная яма на Энгельса оставила без колес семь машин

Автомобилисты уверяют, что пробоине на дороге уже как минимум полгода.

Об этом стало известно 12 января. На яму на проспекте Энгельса пожаловались в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Сразу несколько постов опубликовали несколько водителей, которые пожаловались на пробитые колеса. Одни очевидцы насчитали семь поврежденных машин, другие – девять. Автомобилистам пришлось в срочном порядке устранять дефект.

В комментариях местные жители отметили, что яме уже полгода как минимум. Знающие люди объезжают место и пока что им удается сохранить машину. Тем не менее, они тоже недовольны ситуацией.

«Я очень рад за вас, что не попадаете, я за 12 лет тоже не попадал, но это не означает, что я должен увиливать от ям на дороге, вместо того, чтобы следить за общей обстановкой на дороге»,

— написал один из пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобилисты жалуются: в Мурино из-за дороги с ямами у семи машин лопнули колеса.