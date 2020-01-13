Огромная яма на Энгельса оставила без колес семь машин

Огромная яма на Энгельса оставила без колес семь машин
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Автомобилисты уверяют, что пробоине на дороге уже как минимум полгода.

Об этом стало известно 12 января. На яму на проспекте Энгельса пожаловались в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Сразу несколько постов опубликовали несколько водителей, которые пожаловались на пробитые колеса. Одни очевидцы насчитали семь поврежденных машин, другие – девять. Автомобилистам пришлось в срочном порядке устранять дефект.

В комментариях местные жители отметили, что яме уже полгода как минимум. Знающие люди объезжают место и пока что им удается сохранить машину. Тем не менее, они тоже недовольны ситуацией.

«Я очень рад за вас, что не попадаете, я за 12 лет тоже не попадал, но это не означает, что я должен увиливать от ям на дороге, вместо того, чтобы следить за общей обстановкой на дороге»,

— написал один из пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобилисты жалуются: в Мурино из-за дороги с ямами у семи машин лопнули колеса.

дтп проспект энгельса
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