Студента из петербургского колледжа отчислил за видео с «подбрасыванием наркотиков»

Студента из петербургского колледжа отчислил за видео с &#171;подбрасыванием наркотиков&#187;
Фото: скриншот TikTok

Парень решил снять ролик о плюсах и минусах службы в органах внутренних дел, но в итоге даже не доучился до выпуска.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем сообщает АБН, ссылаясь на приемную Санкт-Петербургского полицейского колледжа. Там заявили, что меры были применены и что парень ушел по собственному желанию.

Студент по имени Руслан снял несколько роликов о работе органов внутренних дел для социальной сети TikTok. В них он рассказал, что люди боятся полицейских, у них хорошая пенсия, а также есть влияние и власть. В одном из видео парень показал, как подбрасывают наркотики невиновному человеку. Оно и вышло скандальным.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заверили, что никакого отношения к инциденту не имеют, а также подчеркнули, что учебное заведение не имеет отношения к ведомству. При этом на сайте колледжа обещают прохождение практики в правоохранительных органах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургское СИЗО пытались передать чай с наркотиками.

видео студент тикток
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