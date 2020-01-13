Туберкулезная больница заплатит 750 тысяч инвалиду за некачественную помощь

Выборгский районный суд Петербурга взыскал 750 тыс. рублей в пользу инвалида с СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2». Деньги призваны компенсировать моральный вред из-за некачественной медицинской помощи.

Нарушения были найдены в ходе проверки прокуратуру. Ведомство выяснило, что больница оказала помощь инвалиду с нарушениями стандартов и не в полном объеме.

Были допущены дефекты диагностики, лечения, ведения медицинской документации и сбора информации при оказании медицинской помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

С иском в суд обратился прокурор Выборгского района. Требования его были удовлетворены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка из Петербурга получит компенсацию за испорченный наледью автомобили. В её пользу решением суда взыскано 130 тыс. рублей.