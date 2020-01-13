Туберкулезная больница заплатит 750 тысяч инвалиду за некачественную помощь

Туберкулезная больница заплатит 750 тысяч инвалиду за некачественную помощь
С больницы взыскали моральную компенсацию. Фото: unsplash.com

Выборгский районный суд Петербурга взыскал 750 тыс. рублей в пользу инвалида с СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2». Деньги призваны компенсировать моральный вред из-за некачественной медицинской помощи.

Нарушения были найдены в ходе проверки прокуратуру. Ведомство выяснило, что больница оказала помощь инвалиду с нарушениями стандартов и не в полном объеме.

Были допущены дефекты диагностики, лечения, ведения медицинской документации и сбора информации при оказании медицинской помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

С иском в суд обратился прокурор Выборгского района. Требования его были удовлетворены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка из Петербурга получит компенсацию за испорченный наледью автомобили. В её пользу решением суда взыскано 130 тыс. рублей.

больница инвалид компенсация новости спб прокуратура туберкулез
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кинокритики выбрали лучшие фильмы 2019 года
После ДТП затрудненно движение на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной
В СК назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР
iPhone 5G появятся в продаже уже в 2020 году
Козловский забанил подписчицу из-за мема
Туберкулезная больница заплатит 750 тысяч инвалиду за некачественную помощь
Заворотнюк выписали из больницы
На Боровой женщина начала рожать в гостях. Ребенок умер