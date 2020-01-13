Петербургский филиал «Росгосстраха» возглавил Павлов

В филиале ПАО «СК «Росгосстрах» в Петербурге и Ленинградской области сменилось руководство. Директором назначен Кирилл Павлов, прежде возглавлявший Северо-Западный филиал компании «Согласие».

О кадровых перестановках сообщили в департаменте по связям с общественностью «Росгосстраха».

Кирилл Павлов начал карьеру в страховой бизнесе в 1995 году. В разное время работал в отделе имущественного страхования компании «Русь», петербургском филиале компании «Ингосстраха» и в Северо-Западном филиале страховой группы «УралСиб». С 2011 по 2019 год возглавлял петербургский филиал «ВТБ Страхование».

В филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Петербурге и Ленобласти входит 64 страховых агентства и центр урегулирования убытков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «АС холдинг» («Альфастрахование») может приобрести страховую компанию «Капитал-полис Мед».