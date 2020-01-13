Пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта в Петербурге

Легкоатлетический пробег «Пулково — Пушкин» ограничит движение транспорта в Петербурге . Мероприятие состоится 19 января 2020 года.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили о том, что из-за пробега движение будет ограничено на участке Петербургского шоссе. Его перекроют на участке от Пулковского шоссе к Детскосельскому бульвару.

Отметим, что это 49-й традиционный легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин». Он посвящен полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петроградском районе Петербурга со вторника, 14 января, вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта.