Ленобласть возглавила рейтинг устойчивости регионов

За десять лет среднемесячный доход в Ленобласти вырос на 242,7%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

За десять лет среднемесячный доход в Ленобласти вырос на 242,7%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Ленинградская область заняла первое место в рейтинге устойчивости регионов. Данные по итогам декабря 2019 года приводит фонд «Петербургская политика».

В рейтинге устойчивости регион набрал 8,5 баллов. Следом расположились Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Белгородская область, сообщает online47.ru.

Как отмечают политологи, Ленинградская область последние десять лет показывает устойчивые рост дохода среди населения. В рейтинге динамики уровня доходов с 2009 года регион занимает четвертое место по России.

Так, в 2009 году среднемесячный доход жителей Ленобласти составлял чуть более 12 тыс 537 рублей. За десять лет показатели эти выросли на 242,7%. Сейчас среднемесячный доход в регионе равен 30 тыс. 430 рублям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самозанятых жителей Ленобласти с 2020 года освободят от подоходного налога.