Беглов вспомнил о принципиальности журналистов Петербурга в День печати

Беглов вспомнил о принципиальности журналистов Петербурга в День печати
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил журналистов с Днем российской печати. Праздник отмечается 13 января.

Беглов подчеркнул, что пресса играет огромную роль в жизни России и служит важнейшим элементом гражданского общества.

Журналистов Петербурга, по его словам, отличают активная гражданская полиция, принципиальность, взвешенный подход и уважение к читателям.

«Правительство Санкт-Петербурга проводит открытую информационную политику и всегда готово к диалогу с журналистским сообществом», — заявил губернатор.

Текст поздравления опубликован на сайте Администрации Петербурга.

День российской печати был учрежден в декабре 1991 года. Отмечают его 13 января, в этот день (по новому стилю) по указу Петра I началось издание первой российской печатной газеты «Ведомости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с рождеством.

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