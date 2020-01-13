Асад посмертно наградил генерала Сулеймани орденом почета

Асад посмертно наградил генерала Сулеймани орденом почета
Касем Сулеймани. Фото: Википедия

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета.

«Награждение этой медалью свидетельствует о глубокой привязанности президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран», — заявил премьер-министр Сирии Имад Хамис, сообщает Tasnim.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января в ходе спецоперации в результате удара ВВС США в Багдаде. Генерал занимал пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

В ночь на 8 января Иран атаковал военные базы США в Ираке. Ракетный удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.

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Асад посмертно наградил генерала Сулеймани орденом почета
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