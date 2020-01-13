В Петербурге подготовят 30 иорданей для крещенских купаний

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах. В противном случае, это может быть опасно для жизни. Фото: pixabay.com

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах. В противном случае, это может быть опасно для жизни. Фото: pixabay.com

Спасатели Санкт-Петербурга подготовили специально оборудованные места для крещенских купаний, несмотря на то, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время водоемы в городе не покроются льдом.

Желающие совершить омовение смогут воспользоваться специальными помостами, а также войти в воду прямо с берега. Кроме того, в разных районах города разместят тридцать иорданей. В таких местах дно предварительно исследуют водолазы, а следить за купанием будут спасатели, медики и полиция.

Об этом в понедельник, 13 января, сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Отметим, что в прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 72 тысячи человек. Эта цифра из года в год растет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что на этой неделе Петербург готовится побить температурный рекорд 45-летней давности.