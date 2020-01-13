Санкт-Петербург идет на температурный рекорд

В Петербурге, по-прежнему, зиму можно наблюдать лишь на календаре. Синоптики предрекают, что текущая неделя станет рекордно теплой.

В городе на Неве показатели термометра редко опускаются ниже нуля. Это вызвано сформировавшимся в Норвежском море теплым циклоном, который захватил Кольский полуостров. Кроме того, Петербург находится во власти субтропического воздуха.

В течение ближайших семи дней, с 13 по 19 января, по прогнозам метеорологов, среднесуточная температура на 10-14 градусов превысит климатическую норму. В середине недели, 15 и 16 числа, воздух прогреется и вовсе до 6-7 градусов тепла. Таким образом будет побит рекорд 1975 года, когда показатели достигли +5,5 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, благодаря небывалому потеплению, в Петербурге стали «просыпаться» растения.