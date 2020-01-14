Цистерны сошли с рельс на Сортировочной станции Петербурга

В Санкт-Петербурге произошло ЧП. Все случилось на Сортировочной станции. Сошли с рельсов цистерны. Все случилось в ночь с 13 на 14 января,

Очевидцы сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что по предварительным данным, никто не пострадал.

Информации о том, сколько времени уйдет на ликвидацию последствий произошедшего, нет.

В gazeta.spb.ru сообщали о том, что больше половины трудоустроенных жителей Петербурга не получили годовую премию в 2019 году. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы и подбора сотрудников Superjob.ru. Результаты опроса, в котором принимали участие трудоустроенные жители Санкт-Петербурга показали, что больше половины респондентов не получили новогоднюю премию в прошедшем году. Их число составило 65,13%.