Труп мужчины обнаружили на набережной Лейтенанта Шмидта

На набережной Лейтенанта Шмидта у дома 33 вечером понедельника, 13 января, очевидцы обнаружили труп мужчины.
Сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы в двенадцатом часу ночи. Сотрудники полиции установили, что погибшим оказался 44-летний мужчина.На теле погибшего были обнаружены множественные колото-резанные ранения спины. Мужчина работал мебельщиком в Куплено, сообщил его сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает «Мойка78».
Гибели мужчины не была зафиксирована камерами видеонаблюдения, служебная собака прошла по следу мужчины до дома 17 по набережной Лейтенанта Шмидта и потеряла след.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января.