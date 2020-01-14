Труп мужчины обнаружили на набережной Лейтенанта Шмидта

На набережной Лейтенанта Шмидта у дома 33 вечером понедельника, 13 января, очевидцы обнаружили труп мужчины.

Сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы в двенадцатом часу ночи. Сотрудники полиции установили, что погибшим оказался 44-летний мужчина.На теле погибшего были обнаружены множественные колото-резанные ранения спины. Мужчина работал мебельщиком в Куплено, сообщил его сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает «Мойка78».

Гибели мужчины не была зафиксирована камерами видеонаблюдения, служебная собака прошла по следу мужчины до дома 17 по набережной Лейтенанта Шмидта и потеряла след.