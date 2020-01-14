Солист Animal ДжаZ попал в ДТП

Солист Animal ДжаZ попал в ДТП
Машина после ДТП. Фото:instagram.com/tschelovek

Александр Красовицкий основатель группы Animal ДжаZ попал в аварию. Об этом стало известно 13 января.

Солист рассказал на своей официальной странице в Instagram о том, что попал в аварию в Ульяновской области по пути на концерт в Самару.

«Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят. Прощай, енот и привет жизнь», — написал музыкант в Сети.

Солист также отметил, что тур по России продолжается несмотря на случившееся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, в Государственную думу внесен законопроект, по которому россиянам с детьми упростят переход на ипотеку с более выгодными условиями.

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