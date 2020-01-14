В «Столото» ответили на обвинения в связях с выигравшей миллиард

В &#171;Столото&#187; ответили на обвинения в связях с выигравшей миллиард
В "Столото" назвали клеветой слухи о связи с победительницей лотереи. Фото: pixabay.com

Компания «Столото» опровергла обвинения в связях с Надеждой Бартош, выигравшей в лотерею 1 млрд рублей. Новогодний розыгрыш «Русское лото» проводился в строгом соответствии с законом, заявили в компании.

«Все обвинения являются вопиющей клеветой», — сообщили в пресс-службе «Столото».

Компания намерена обратиться в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации, пишет РБК.

Ранее в Telegram-каналах «Подъем» и «Маш» появилась информация о том, что адвокат из Москвы Александр Сергеев обратился в налоговую с просьбой проверить связь Бартош с владельцами «Столото». Адвокат заявил, что проведение розыгрыша проходило не в прямом эфире, следовательно результаты были известны заранее.

Выигрышные билеты, по словам Сергеев, якобы оказались у аффилированных лиц. По данным Mash, Надежда Бартош — владелица торгового дома «Царский осетр».

Ранее Надежда Бартош рассказала, на что потратит миллиард.

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