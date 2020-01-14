Задержан подозреваемый в убийстве на набережной Лейтенанта Шмидта

Задержан подозреваемый в убийстве на набережной Лейтенанта Шмидта
Ему предъявлено обвинение. Фото: Pixabay

В Петербурге полиция задержала 25 -летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве.

На набережной Лейтенанта Шмидта лежит мужчина в крови. Выяснилось, что погибший работал мебельщиком в Купчино. На 13-й линии Васильевского острова задержали подозреваемого в этом преступлении, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ему предъявлено обвинение. По предварительной информации, на почве личных неприязненных отношений подозреваемый более десяти раз ударил ножом своего оппонента, который скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Колпинский районный суд приговорил местного жителя к 10,5 года колонии строгого режима за жестокое убийство. В момент преступления он был в нетрезвом виде.

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