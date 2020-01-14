Бывший полковник Захарченко устроил драку в колонии

В мордовской колонии произошла драка с участием осужденного за взяточничество экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Между заключенными произошел личностный конфликт, который перерос в драку, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Захарченко нанес своему оппоненту несколько ударов кулаком и головой в лицо. Сотрудники колонии пресекли драку. Пострадавшему оказана медпомощь.

Материалы по факту драки переданы представителям следственных органов.

Напомним, суд постановил приговорить Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии, а также к штрафу в 117 млн руб. Кроме того, суд лишил его госнаград, звания полковника полиции и запретил ему на два года работать на руководящих должностях в госорганах. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

При обыске в 2016 году у Захарченко нашли наличные на $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб., затем у него и у его окружения обнаружили многочисленные квартиры, автомобили и другое имущество.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.