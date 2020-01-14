В Петербурге усилят контроль за парковкой на газонах

Поправка позволит конкретизировать места, где можно оставлять транспортные средства. Фото: pixabay.com

Поправка позволит конкретизировать места, где можно оставлять транспортные средства. Фото: pixabay.com

В Петербурге усилят контроль за водителями, которые паркуются на газонах.

Чиновники внесут правки в закон, контролирующий размещение автомобилей на газонах, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Поправка позволит конкретизировать места, где можно оставлять транспортные средства.

Сейчас размер штрафов за размещение транспортных средств на газоне для граждан составляет до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Петербурга утомили водители, которые ставят свои машины на газоны. Юрист советует обращаться в местные администрации — там нарушителям выпишут штраф.