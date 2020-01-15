Московский район обзаведется новым гимнастическим центром

Этой весной в Московском районе Петербурга начнут строить новый гимнастический центр. По поручению городского губернатора Александра Беглова его начнут строить досрочно.

Новый гимнастический центр появится на Московском шоссе, рядом со спорткомплексом «Газпрома». По словам градоначальника, целью Петербурга является увеличение до 55% доли граждан, активно занимающихся спортом. Такого показателя власти хотят добиться к 2024 году.

Беглов заявил, что в решении такой задачи городу поможет партнер ПАО «Газпром», отметив, что на счету компании больше десяти физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов посетил спортивную школу в Павловске, где будут тренироваться участники Евро-2020.