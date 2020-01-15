Московский район обзаведется новым гимнастическим центром

Московский район обзаведется новым гимнастическим центром
В Петербурге начнут строить новый гимнастический центр. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Этой весной в Московском районе Петербурга начнут строить новый гимнастический центр. По поручению городского губернатора Александра Беглова его начнут строить досрочно.

Новый гимнастический центр появится на Московском шоссе, рядом со спорткомплексом «Газпрома». По словам градоначальника, целью Петербурга является увеличение до 55% доли граждан, активно занимающихся спортом. Такого показателя власти хотят добиться к 2024 году.

Беглов заявил, что в решении такой задачи городу поможет партнер ПАО «Газпром», отметив, что на счету компании больше десяти физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов посетил спортивную школу в Павловске, где будут тренироваться участники Евро-2020.

александр беглов газпром гимнастический центр новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура требует сделать кинотеатр в Петербурге доступным для инвалидов
В Новой Ладоге неизвестный хватал девочку за руку и пытался усадить к себе ...
Под Лугой мужчина насмерть сбила Audi
Знакомый с ножом похитил у петербуржца музыкальную систему
Такси снесло ограждение и вылетело на тротуар на Маршала Казакова
Власти Ленобласти раздадут молодым семьям 110 млн рублей на новое жилье
Беглова просят пересмотреть повышение тарифов на капремонт
Московский район обзаведется новым гимнастическим центром