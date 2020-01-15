Российским банкам грозят проблемы из-за прекращения поддержки Windows 7

Российским банкам грозят проблемы из-за прекращения поддержки Windows 7
Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Фото: pixabay

Прекращение техподдержки операционных систем Windows 7 может обернуться проблемой для банков в России, поскольку некоторые пока не готовы отказаться от них.

Как сообщает «Коммерсантъ», с 14 января американская корпорация Microsoft прекратила поддержку Windows 7, что означает отсутствие обновлений безопасности. Это может привести к рискам утечки данных клиентов, заявил архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин.

Издание отмечает, что риски потери данных клиентов останутся до тех пор, пока финансовые организации не перейдут на Windows 10. Центробанк может вынести предписание тем банкам, которые используют программы без техподдержки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Microsoft рассказала о новом логотипе и иконках Windows 10.

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