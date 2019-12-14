Microsoft рассказала о новом логотипе и иконках Windows 10

Изменится и основной логотип, вместо одного цвета появится целая гамма его оттенков. Фото: twitter.com/windowsinsider

Изменится и основной логотип, вместо одного цвета появится целая гамма его оттенков. Фото: twitter.com/windowsinsider

В дизайн операционной системы Windows 10 будут внесены некоторые изменения. Подробности нововведения раскрыл вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман.

ОС решили сделать более современной и органичной. Как сообщает The Verge, для этого специалисты перерисовали логотип иконки в Fluent Design. С помощью редизайна они намерены достичь максимального единообразия.

Fluent Design в 2017 году представили на конференции Microsoft Build. Эксперты уверены, что стиль позволяет сохранить простоту интерфейса и одновременно уйти от плоского дизайна. Изменится и основной логотип, вместо одного цвета появится целая гамма его оттенков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что обновление Windows привело к сбою. С неполадками столкнулись пользователи системы.