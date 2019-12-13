Обновление Windows стало причиной бесконечной ошибки

Пользователи Windows столкнулись с обновлением операционной системы, которое привело к перманентному сбою.

Microsoft выпустила обновление Windows для бизнес-пользователей, однако по ошибке апдейт был разослан всем юзерам. Поскольку непредусмотренное обновление не было рассчитано на обычные пользовательские ПК, оно не устанавливалось на компьютерах и выдавало бесконечную ошибку.

Компания принесла свои извинения и разослала юзерам патчи, исправляющие погрешность. Отметим, что двумя месяцами ранее, Microsoft также отправил домашним пользователям автоматическое обновление, предназначенное для корпоративных клиентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Windows перестал быть приоритетным продуктом для Microsoft. Холдинг планирует сосредоточиться на разработке сервисов и приложений.