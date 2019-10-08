Microsoft больше не считает Windows важным

Компания Microsoft представила серию новых продуктов, объединенных названием Surface. На презентации гендиректор Сатья Наделла заявил, что компания больше не будет фокусироваться на операционной системе Windows.

«Операционная система — больше не самый важный уровень для нас», — заявил он.

Сосредоточиться Microsoft планирует на работе с сервисами и приложениями, заявил Наделла в интервью с Wired.

Гендиректор Microsoft добавил, что Windows не перестанет быть важной частью компании, однако дал понять, что в будущую стратегию развития операционная система больше не вписывается.

Внимание компании, в частности, сосредоточится на развитии платформы Microsoft Graph.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компания Microsoft решила оставить графический редактор Paint в числе стандартных программ Windows 10. Ожидалось, что программа будет исключена.