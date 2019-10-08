Microsoft больше не считает Windows важным

Microsoft больше не считает Windows важным
Microsoft раскрыла будущую стратегию. Фото: pixabay.com

Компания Microsoft представила серию новых продуктов, объединенных названием Surface. На презентации гендиректор Сатья Наделла заявил, что компания больше не будет фокусироваться на операционной системе Windows.

«Операционная система — больше не самый важный уровень для нас», — заявил он.

Сосредоточиться Microsoft планирует на работе с сервисами и приложениями, заявил Наделла в интервью с Wired.

Гендиректор Microsoft добавил, что Windows не перестанет быть важной частью компании, однако дал понять, что в будущую стратегию развития операционная система больше не вписывается.

Внимание компании, в частности, сосредоточится на развитии платформы Microsoft Graph.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компания Microsoft решила оставить графический редактор Paint в числе стандартных программ Windows 10. Ожидалось, что программа будет исключена.

microsoft windows компьютеры операционная система
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фудкорты покоряют рынок Петербурга
Петербуржцев ждут длинные выходные в ноябре
В Петербурге нашли пропавшую дочь режиссера «Убойной силы»
На Руставели грузовик врезался в столб и оборвал провода
Рональдиньо собирает команду по киберспорту
Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными в 2020 году
На Петроградской стороне перекроют две улицы
В Ленобласти разыскивают застреливших лося браконьеров