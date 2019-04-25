Microsoft пока не станет “убивать” Paint

Paint появился в 1985-ом и с тех стал постоянным атрибутом операционных систем Microsoft. Рисунок: Gazeta.SPb, создан в Microsoft Paint.

Paint появился в 1985-ом и с тех стал постоянным атрибутом операционных систем Microsoft. Рисунок: Gazeta.SPb, создан в Microsoft Paint.

Компания планировала исключить графический редактор из числа стандартных программ.

Компания Microsoft подтвердила, что графический редактор Paint останется в числе стандартных программ Windows 10 в следующем обновлении, которое запланировано на май, о чем сообщил один из менеджеров компании Брэндон Ле Блан, отвечая на вопрос в Twitter.

Ранее Microsoft встретила негативную реакцию на свое заявление о планах прекратить поддерживать свой базовый редактор. Позже в компании рассказали, что Paint исчезнет из числа стандартных программ, но его можно будет скачать в Windows Store — и не всем это понравилось.

Paint разработали для Microsoft Windows в 1985-ом. Он прошел несколько стадий эволюции — в том числе появился Paint 3D с 3d-моделями.

Пользователи Интернета встретили новость с радостью. Графический редактор благодаря своей простоте играет роль ключевого инструмента в Интернет-искусстве — например, с его помощью пользователи делают “мемы”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Microsoft прекратит поддержку Windows 8.