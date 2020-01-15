В Петербурге эвакуируют школьников

В Красногвардеском районе Петербурга 15 января эвакуируют учащихся гимназии №405 на проспекте Наставников, 40, корпус 2. Детей в целях безопасности выводят на улицу.

Об эвакуации школы рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте». Причиной этого, вероятно, стало анонимное сообщение о минировании.

Как уточнила одна из школьниц, эвакуация уже завершена. Дети вернулись в классы. Ничего опасного в здании , похоже, не обнаружено.

«Всем говорю! Мы уже сидим, всё в порядке!», — написала ученица в соцсетях.

Петербуржцы отмечают, что другие учебные заведения города также эвакуируют.

«Нас хотели вывести, но не вывели», — рассказал один из учеников средней школы №553.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 15 января эвакуировали районные суды. Большинство из них уже вернулись к работе. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не найдено. Сообщения о минировании оказались ложными.