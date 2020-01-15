Суды Петербурга вновь работают

Суды Петербурга вновь работают
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Поиски мине не увенчались успехом – сообщения об их наличии оказались ложными.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем рассказали в объединенной пресс-службе судов города. Примерно в 11 часов утра проверки во всех «заминированных» зданиях завершились и суды вернулись к работе.

Напоминаем, что письма о бомбах пришли рано утром в эту среду. Всех сотрудников Октябрьского, Дзержинского и Красногвардейского районных судов пришлось отправить на улицу погулять, пока эксперты искали взрывные устройства. Ни одного опасного предмета найдено не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяную, «заминировавшую» поезд Петербург-Архангельск, задержали. В ночь на 8 января пассажиров поезда «Санкт-Петербург — Архангельск» вывели на улицу на станции Сухона. На морозе они пробыли около двух часов.

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