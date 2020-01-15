Искра и Иван: названы самые редкие и популярные имена в Петербурге

В 2019 году в Петербурге получено 59 тыс. 665 свидетельств о рождении. В комитете по делам записи актов гражданского состояния назвали самые редкие и популярные имена, которые родители давали своим детям.

Мальчиков чаще всего называли Александами, Михаилами, Максимами, Артемами и Иванами, пишет «Интерфакс». Самыми популярными женскими именами стали София, Алиса, Мария, Анна и Анастасия.

В список редких и необычных мужских имен комитет включил Амура, Волямира, Ермила, Севера и Элемира. Девочки получили имена Искра, Милолика, Олимпия, Таша и Цветана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году жители Петербурга стали реже жениться и чаще разводиться. В городе зарегистрировано 49 тыс. 380 браков, что меньше, чем за последние девять лет, а также 27 тыс. 301 развод. Этот показатель также стал рекордным.