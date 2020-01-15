Искра и Иван: названы самые редкие и популярные имена в Петербурге

Искра и Иван: названы самые редкие и популярные имена в Петербурге
В Петербурге родились 59 тыс. 665 детей. Фото: unsplash.com

В 2019 году в Петербурге получено 59 тыс. 665 свидетельств о рождении. В комитете по делам записи актов гражданского состояния назвали самые редкие и популярные имена, которые родители давали своим детям.

Мальчиков чаще всего называли Александами, Михаилами, Максимами, Артемами и Иванами, пишет «Интерфакс». Самыми популярными женскими именами стали София, Алиса, Мария, Анна и Анастасия.

В список редких и необычных мужских имен комитет включил Амура, Волямира, Ермила, Севера и Элемира. Девочки получили имена Искра, Милолика, Олимпия, Таша и Цветана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году жители Петербурга стали реже жениться и чаще разводиться. В городе зарегистрировано 49 тыс. 380 браков, что меньше, чем за последние девять лет, а также 27 тыс. 301 развод. Этот показатель также стал рекордным.

дети имена комитет по делам записи актов гражданского состояния новости спб рождение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия заняла второе место в американском рейтинге лучших стран мира
В Петербурге начался прием заявок на «Твой бюджет»
«Служите!»: Путин запретил чиновникам, судьям и депутатам иметь ...
Депутаты ЗакСобрания отменили себе заседание
Размер заплаты устраивает только треть петербуржцев
Искра и Иван: названы самые редкие и популярные имена в Петербурге
Путин заявил, что Россия защищена на ближайшие десятилетие
Пассажиры электричек в Ленобласти остались без льгот