Ленобласть наметила реконструкцию подъезда к Колпино

Дорожный комитет Ленобласти представил предпроектные проработки реконструкции подъезда к Колпино со стороны федеральной трассой «Москва — Петербург». Участок проходит через поселок им. Тельмана и считается одним из наиболее загруженных — около 40 тыс. машин в сутки.

Область предлагает расширить дороги и модернизировать несколько перекрестков, включая загруженное примыкание к Оборонной улице в Колпино.

«Сейчас это рабочий вариант, который, безусловно, требует корректировок и предложений». — сказала глава дорожного комитета Денис Седов.

Внести свои предложения должны профильные органы власти Петербурга и администрация Тосненского района. Решить вопрос планируется при тесном взаимодействии города и области.

Новое обсуждение реконструкции намечено на начало февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получил 7,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство дорожных объектов.