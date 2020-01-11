Петербург получит 7 млрд рублей на дороги из федерального бюджета

Северная столица получит дополнительное финансирование в рамках программы «Развитие транспортной системы» на 2020-2022 годы».

Правительство России выделило Петербургу 7,1 миллиардов рублей на строительство дорожных объектов, сообщают в пресс-службе городской администрации. Так, в 2021 году Северная столица получит 3,7 миллиарда рублей, в 2022 году — 3,4 миллиарда.

Субсидированные средства направят на возведение четырех эстакадных съездов к «Лахта-центру» и участка Южно-Волхонской дороги, второй этап капитального ремонта Петрозаводского шоссе, а также на строительство первого этапа Южной широтной магистрали и дорожной развязки на перекрестке Московского шоссе и Дунайского проспекта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилистов предупредили о тумане на дорогах Санкт-Петербурга.